Собянин сообщил, что ситуация с COVID-19 в Москве остается смертельно опасной

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом остается смертельно опасной для многих москвичей, несмотря на внешнее улучшение. Об этом заявил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

"Люди во многом болеют бессимптомно, и течение болезни вначале <...> маскируется под ОРВИ <...>, потом резко происходит ухудшение. Поэтому, несмотря на внешнее улучшение ситуации, она остается крайне сложной, тяжелой и, я бы сказал, для многих смертельно опасной. Поэтому, конечно, надо беречь себя и соблюдать требования Роспотребнадзора, во-первых, а во-вторых, конечно, максимально пройти вакцинацию", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

Ранее в пятницу он сообщил, что в столице ежедневно госпитализируют около 1,7 тыс. тяжелых и очень тяжелых больных COVID-19. При этом около 110 тыс. человек в день в городе прививаются от коронавируса. В ближайшее время число привитых может достичь 3,5 млн, сообщил мэр.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 418 134 случая заражения, из них 6 643 - за последние сутки. Выздоровели 1 214 731 человек, умерли 23 430.