Генсек ООН предупредил о риске появления все более смертоносных вариантов коронавируса

ООН, 9 июля. /ТАСС/. Международные организации и страны, выпускающие вакцины от коронавируса, должны объединить усилия, чтобы обеспечить препаратами большую часть населения планеты, в противном случае могут появляться все более опасные варианты этой инфекции. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, распространенном в пятницу пресс-службой всемирной организации.

Как он полагает, неравномерность в распределении вакцин от коронавируса в мире представляет опасность, поскольку "вирус подвергается мутациям, он может становиться более заразным и даже более смертоносным". "Обязательства предоставить дозы [вакцин] и средства приветствуются, однако этого недостаточно. Нам нужно минимум 11 млрд доз для вакцинации 70% населения мира, чтобы прекратить эту пандемию", - подчеркнул Гутерриш в заявлении в связи со встречей министров финансов и руководителей центральных банков стран Группы двадцати (G20) в Италии.

Административный глава ООН выразил уверенность в том, что следует разработать единый план в сфере выпуска и распространения вакцин. По его словам, это нужно для того, чтобы "как минимум удвоить объем производства вакцин и обеспечить справедливое распределение, используя [механизм] COVAX".

Для выполнения указанного плана Гутерриш призвал к формированию международной комиссии. В нее, по мнению генсека ООН, должны войти представители "стран, которые выпускают или могут выпускать вакцины", Всемирной организации здравоохранения, Глобального альянса по вакцинам и иммунизации, а также "международных финансовых институтов, способных взаимодействовать с соответствующими фармацевтическими компаниями и производителями".