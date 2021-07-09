Для оказания медпомощи во время Олимпиады в Токио развернут медцентр ФМБА России

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России развернет в Олимпийской деревне медицинский центр во время проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, сообщается в пятницу на сайте агентства.

"Для оказания медицинской помощи в период проведения Олимпийских игр в г. Токио в Олимпийской деревне будет развернут медицинский центр ФМБА России. Работа центра будет продлена и на период проведения Паралимпийских игр. Руководить медицинским центром ФМБА России в Токио будет директор Центра спортивной медицины и реабилитации ФМБА России Андрей Жолинский", - говорится в сообщении.

В компетенции центра войдут координация работы с медицинским департаментом оргкомитета "Токио-2020", оказание медпомощи, проведение восстановительных мероприятий спортсменам в деревне, снятие психоэмоционального напряжения и коррекция психоэмоционального статуса, проведение физиотерапевтических процедур, а также обеспечение комфортного отдыха и проведения досуга в свободные от соревнований дни.

Специалисты ФМБА будут плотно взаимодействовать с региональными медорганизациями, в том числе поликлиникой, располагающейся в Олимпийской/Паралимпийской деревне, медицинскими пунктами на соревновательных объектах, а также уполномоченными местными клиниками.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Они состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.