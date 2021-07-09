КФУ примет студентов из других регионов в рамках проекта по развитию студенческого туризма

КАЗАНЬ, 9 июля. /ТАСС/. Казанский (приволжский) федеральный университет (КФУ) станет площадкой для реализации пилотного проекта по развитию студенческого туризма и разместит в своих общежитиях 100 участников, сообщили ТАСС в пресс-службе университета. Проект был разработан Министерством высшего образования РФ по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

"КФУ - пилотная площадка этой программы. Мы разработали несколько маршрутных, экскурсионно-познавательных программ. Проект стартует с 15 июля, продолжится до 15 августа. Студенты смогут узнать о городах и вузах-участниках на сайте программы, который скоро будет запущен Минобрнауки России", - передает пресс-служба слова директора департамента по молодежной политике КФУ Юлии Виноградовой.

В пилотный проект вошли 15 вузов страны, которые выбраны по результатам опроса студентов по их желанию посетить те или иные города. Казань и в целом Татарстан стали одними из самых популярных направлений, отметили в КФУ. Студенты-участники, приезжающие в Казань, будут проживать в Деревне Универсиады, по два человека в комнате. Плата за суточное проживание составит 100 рублей.

В рамках студенческого туризма ученики смогут поехать в разные города, проживать в общежитиях университетов. Вузы, как принимающие стороны, организуют культурно-познавательную программу, встречи с представителями студенческих общественных организаций и объединений, познакомят с достопримечательностями университета, города, региона и молодежными объектами. Проезд до города и проживание в общежитиях оплачивает студент или направляющая сторона. Стоимость же экскурсионной программы минимальна.

Самих студентов КФУ планируют отправить во время проекта в Ростов-на-Дону (Южный федеральный университет), Владикавказ (Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова), Великий Новгород (Новгородский университет им. Ярослава Мудрого). В настоящее время идет рассмотрение заявок от студентов.