Минюст включил "Фонд Ходорковского" в список нежелательных НПО

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Минюст РФ включил в перечень иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых признана нежелательной на территории России, пять европейских организаций, в том числе "Фонд Ходорковского". Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства.

"9 июля 2021 года Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включены следующие иностранные неправительственные организации: Spolecnost Svobody Informace, Z.S. ("Компания свободы информации, з.с.", "Общество свободы информации, з.с.") (Чешская Республика), European Choice ("Европейский выбор"), Франция, Oxford Russia Fund ("Оксфордский российский фонд"), Великобритания, Future of Russia Foundation ("Фонд Будущее России"), Великобритания, Khodorkovsky Foundation ("Фонд Ходорковского"), Великобритания", - говорится в сообщении.

30 июня Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность иностранных неправительственных организаций Future of Russia Foundation ("Фонд Будущее России"), Великобритания, European Choice ("Европейский выбор"), Франция, Khodorkovsky Foundation ("Фонд Ходорковского"), Великобритания и Oxford Russia Fund ("Оксфордский российский фонд"), Великобритания.

"Фонд Ходорковского" был основан в 2004 году, он поддерживает различные образовательные проекты. "Оксфордский российский фонд" является его дочерней организацией, которая занимается распределением стипендий для студентов-старшекурсников в области социальных и гуманитарных наук в 20 российских университетах. "Фонд Будущее России" был основан в 2002 году на пожертвования Михаила Ходорковского.