В Санкт-Петербурге расширят зону платной парковки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Зону платной парковки в Петербурге планируют значительно расширить, уже в этом году появится дополнительно 81 место, а в следующем Центральный, Адмиралтейский и Василеостровский районы полностью станут зонами платной парковки. Об этом журналистам в пятницу рассказал заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

"Зона платной парковки будет расширяться, в этом году появится еще на 81 улице в центральном районе. Туда попадут улица Советская, Суворовский проспект, в дальнейшем весь Центральный и Адмиралтейский районы тоже станут зоной платной парковки (в 2022 году - прим. ТАСС), потом туда добавится Василеостровский район", - отметил он

Ваньчков также добавил, что платные парковки уже показали свою эффективность. Появилось больше свободных парковочных мест. Транспортная обстановка в зоне парковок улучшилась: изменился трафик, теперь практически полностью отсутствует такое нарушение, как парковка на тротуаре и вторым рядом.

Кроме того, важную роль играет проработанный и удобный способ оплаты. Помимо мобильного приложения " Парковки Санкт-Петербурга" и паркоматов, которые стоят на улице, с начала этого месяца к имеющимся способам оплаты добавились дополнительные. "К нам присоединились два банка: Сбербанк и ПСКБ банк. Теперь появилась возможность оплаты парковки через мобильное приложение Сбербанка и его паркоматы и через паркоматы ПСКБ банка", - заключил Ваньчков.

Также сегодня стало известно, что губернатор Петербурга Александр Беглов поручил комитету по транспорту ускорить сроки расширения городской зоны платной парковки и распространить ее на Петроградский район. На эти цели из городского бюджета будет выделено дополнительное финансирование.

Конкурс на проектирование будет объявлен до конца июля 2021 года. Это позволит запустить проект уже в первой половине 2023 года. В рамках расширения зоны платной парковки в Петроградском районе планируется создать порядка 13 тысяч парковочных мест.

О текущей ситуации

В настоящее время платная парковка существует на 28 улицах Центрального района. В текущем году планируется ее расширить, добавив туда еще 71 улицу. Проектирование этого расширения уже завершено. Кроме того, до конца текущего года будет спроектирована платная зона на 153 улицах Адмиралтейского района и еще 112 улицах Центрального района. Реализация проекта запланирована на 2022 год.

До конца 2023 года зона платной парковки должна охватить всю историческую часть города: Центральный, Адмиралтейский, Петроградский и Василеостровский районы. Всего будет порядка 65 тысяч упорядоченных парковочных мест. В 2024 году планируется расширить зону платной парковки на часть территорий Калининского и Выборгского районов. Там будет создано 7,6 тысячи парковочных мест.