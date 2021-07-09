Форум по развитию туризма на Хайнане прошел в городе Санья

САНЬЯ /Китай/, 9 июля. /ТАСС/. Форум по развитию туризма в южной китайской провинции Хайнань и Международный форум путешественникиков прошли в курортном городе Санья. Об этом сообщила газета "Чайна дейли".

На мероприятии присутствовали китайские чиновники, представители туристических компаний, блогеры и отраслевые эксперты. Они обменялись мнениями по теме "Качественное развитие туризма в свободном торговом порту Хайнаня". Участники дискуссий обсудили возможность создания на этом острове международного туристического центра потребления, а также инновации в сфере путешествий и отдыха.

Представитель муниципального управления туризма, культуры, радиовещания и спорта Чжоу Аньвэй, выступая с речью на форуме, отметил, что экономика Хайнаня достигла значительного уровня восстановления от последствий пандемиии коронавируса. "Строительство Хайнаньского международного туристического центра потребления неуклонно продвигается", - заявил он.

Чжоу Аньвэй также сказал, что Хайнань приветствует высококачественные туристические платформы для сотрудничества с регионом и совместного содействия развитию туристической индустрии провинции.

Хайнань круглый год остается одним из самых популярных направлений для отдыха в Китае. Согласно официальным данным, в 2019 году самую южную провинцию КНР посетили 83 млн туристов. В связи с пандемией за прошлый год этот показатель снизился на 22%, составив 64,55 млн человек.