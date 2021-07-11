Эксперт рассказал, какие пациенты с ковидом могут оставаться заразными долгое время

"Есть отдельные генетически уникальные люди, у которых иммунная система толерантна к присутствию вируса, и они выделяют его дольше, чем другие. Как правило это бессимптомные носители. Мы таких людей называем "супер-распространителями". Их не так много в процентном соотношении, но они, конечно, дополнительно развивают эпидемический процесс, передавая вирус другим людям, потому что сами симптомов не испытывают", - сказал он.

В остальных случаях пациент, перенесший коронавирусную инфекцию, перестает быть заразным для окружающих уже через 7-10 дней после проявления первых симптомов, пояснил врач-терапевт, пульмонолог, работающий с пациентами в "красной зоне" Алексей Никишенков. Остальное течение заболевания может проходить уже без присутствиявируса в организме. "Выздоровевший человек перестает быть заразным, потому что вирус обычно долго в организме не находится - примерно 7-10 дней после проявления первых симптомов. Далее заболевание и все остальные осложнения, которые он вызовет, могут протекать уже после того, как вируса в организме не остается", - рассказал он.

После первого попадания вируса в организм человек также начинает распространять его не сразу, пояснил врач. "Человек становится заразным не с первого дня, так как вирус ведь должен попасть внутрь клетки, он развивается именно там. Для того, чтобы сделать человека заразным, он должен набрать некую вирусную массу в организме. Я думаю, пара суток должна пройти. Однако, стоит учитывать, что даже если человек не чувствует еще проявления симптомов, он уже может быть заразен", - уточнил Никишенков.

При этом в случае с дельта-штаммом инкубационный период может даже увеличиться, отметил Коновалов. "Пока что официальных пресс-релизов нет, хотя, по отдельным наблюдениям, он может увеличиваться. Но все равно две недели - срок достаточный для наблюдения за контактным лицом, чтобы понять, заразился ли он, или нет", - заключил он.