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Пандемия COVID-19

Голикова: смертность в России в июне выросла на 13,9% из-за дельта-штамма коронавируса

Вице-премьер также заявила, что смертность в мае снизилась на 3,6% относительно показателя за апрель 2021 года
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Смертность в России выросла на 13,9% в июне 2021 года из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, вызванного новым штаммом "дельта". Об этом сообщила в пятницу журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.

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"По оперативным данным, в июне 2021 года в связи с резким подъемом заболеваемости, вызванным распространением нового штамма коронавирусной инфекции "дельта", смертность по сравнению с июнем прошлого года возросла на 13,9%, - заявила она.

Голикова добавила, что смертность в мае снизилась на 3,6% относительно показателя за апрель 2021 года. "По сравнению с маем прошлого года, когда в России значимо возросли показатели выявления новой коронавирусной инфекции и фактически был зафиксирован пик первой волны пандемии COVID-19, снизилась на 6,1%", - указала она.

По данным Росстата, коронавирус стал основной причиной смерти в мае 2021 года в 14 971 случае, при этом в 12 779 вирус был подтвержден, а в 2 192 случаях он предполагался. Коронавирус повлиял на развитие иных болезней и ускорил смерть в 984 случаях, а также был зафиксирован, но не повлиял на летальный исход в 2 740 случаях.

Число смертей из-за коронавируса в мае 2021 года на 96,2% выше по сравнению с количеством умерших в мае 2020 года: 14,9 тыс. против 7,6 тыс. соответственно.

По уточненным данным Росстата за апрель 2021 года, коронавирус стал основной причиной смерти в 15 973 случаях, при этом в 13 839 вирус был идентифицирован, а в 2 134 он подразумевался. Коронавирус повлиял на развитие заболеваний и ускорил смерть в 1 106 случаях, никак не повлиял на летальных исход, но был идентифицирован в 3 571 случае.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19
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