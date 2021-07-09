"Яндекс.Карты" отметят лаборатории, передающие данные о тестах на COVID на "Госуслуги"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. "Яндекс.Карты" отметят лаборатории, которые передают данные о тестировании на коронавирус в информационные системы портала госуслуг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"В "Яндекс.Картах" уже есть список пунктов вакцинации и тестирования на COVID-19 по всей России. Лаборатории, передающие данные о результатах тестирования в ЕПГУ, пока отдельно не выделены. Мы их отметим", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что на данный момент в "Яндекс.Картах" собран полный список пунктов вакцинации. Он дополняется совместно с Минздравом России. В настоящее время в нем более 6 тыс. точек, где можно сделать прививку от коронавируса. Каждый день пользователи "Карт" обращаются к списку пунктов вакцинации 1 млн раз.

В ближайшее время в "Картах" также появятся пункты вакцинации для иностранных граждан.