Всероссийский детский фестиваль открылся в Вытегре

ВОЛОГДА, 9 июля. /ТАСС/. Всероссийский детский фестиваль народной культуры "Наследники традиций" открылся в пятницу на базе образовательного центра - кадетской школы "Корабелы Прионежья" имени Героя России Юрия Воробьева, расположенной в Вытегорском районе Вологодской области. В связи с пандемией он проводится в очно-дистанционном формате с участием детей из России, Белоруссии и Луганской народной республики, говорится в сообщении пресс-службы правительства области.

"Когда здесь создавали спасательный центр, за ним - центр "Корабелы Прионежья" и кадетскую школу, мы думали, как связать традиции предыдущих поколений с детьми, которые здесь учатся и воспитываются. Культурные традиции - это наша "корневая система". Мы не можем быть россиянами, если не будем знать, как жили наши отцы, деды и прадеды. Именно для сохранения и передачи народных традиций задуман этот всероссийский фестиваль. Важно, что он проходит именно в глубинке, провинции. Сегодня мы ведем речь о расширении масштабов фестиваля, например, прорабатываем вопрос о сохранении спортивных традиций народов России", - привела пресс-служба слова зампредседателя Совета Федерации, сенатора от Вологодской области Юрия Воробьева.

Фестиваль проходит с 8 по 10 июля, он является мероприятием нацпроекта "Образование" по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей в области народной культуры и искусства. На смену в "Корабелы Прионежья" приехали 130 вологодских школьников, увлеченных изучением и сохранением народных традиций и промыслов. Дистанционно в фестивале участвуют дети из других регионов страны, а также Республики Беларусь и Луганской народной республики.

Основные события фестиваля организованы в онлайн-формате - это круглый стол по развитию внутреннего туризма в Вологодской области и организации детского отдыха, всероссийская научно-практическая конференция для педагогических работников, конкурсная программа фестиваля и оценка работ участников, мастер-классы по декоративным ремеслам. Конкурсная программа для школьников пройдет по номинациям: "Декоративно-прикладное творчество", "Народный костюм", "Традиционное судостроение", "Топос: краткий метр", "Фольклор" и для педагогов в номинации "Образовательный бренд территории".

Как отметила на открытии заместитель губернатора области Лариса Каманина, фестиваль - это региональный образовательный бренд, который узнаваем далеко за пределами региона. Он является драйвером образовательного и культурно-исторического развития области. Ярким моментом торжественного открытия фестиваля стало выступление пилотажной группы "Соколы России". Фестиваль проводится в шестой раз при поддержке Минпросвещения РФ и Совета Федерации.