Путин направил приветствие участникам фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям международного музыкального фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга", который пройдет с 9 по 12 июля. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Интересная программа, громкие имена участников и теплая, дружеская атмосфера уже стали визитной карточкой вашего музыкального смотра (международного фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга" - прим. ТАСС) и неизменно привлекают к нему внимание поклонников современной эстрады. И конечно, это масштабное, красочное событие продолжает многолетние фестивальные, культурные традиции Санкт-Петербурга, обогащает их новыми идеями и творческими замыслами", - подчеркнул президент.

Путин выразил уверенность, что фестиваль объединит людей из разных стран и пройдет с большим успехом, порадует зрителей выступлениями признанных звезд и молодых артистов. Он поблагодарил руководство "Белых ночей Санкт-Петербурга" за организационную работу и пожелал незабываемых впечатлений.

Первый фестиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга" состоялся в 1992 году. В разные годы гостями фестиваля были "A-Ha", Пола Абдул, Анастэйша, Баста Раймс, Эрос Рамазотти, Whitesnake, Джо Кокер, Хосе Каррерас, Крис Ри, Status Quo, Брайан Мэй, Хулио Иглесиас, Ринго Старр, Deep Purple, Кевин Костнер, The Jacksons, Scorpions, Ален Делон, Сара Коннор.