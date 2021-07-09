Охват тестированием на коронавирус в Кузбассе выше нормативного порога

КЕМЕРОВО, 9 июля. /ТАСС/. Охват ПЦР-тестированием на коронавирус в Кемеровской области составляет более 244 на 100 тыс. населения и соответствует минимальному нормативу. Все категории пациентов получают результаты лабораторной диагностики в срок до 48 часов, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу заявила, что охват тестированием на коронавирус в 13 регионах России, в том числе Кемеровской, Костромской и Псковской областях, меньше норматива, что является плохим прогностическим признаком. В целом охват населения тестированием увеличивается и составляет сегодня 339,4 на 100 тыс. человек, при этом минимальный норматив установлен Роспотребнадзором на уровне 200 на 100 тыс. населения.

"Охват ПЦР-тестированием на новую коронавирусную инфекцию за неделю в регионе составляет 244,12 на 100 тыс. населения. Среднее время готовности результатов ПЦР-теста - до 48 часов. Лабораторная диагностика COVID-19 выполняется в полной мере всем категориям пациентов, подлежащих обследованию, с соблюдением сроков", - пояснили в правительстве региона.

На территории Кузбасса в настоящее время работают 22 лаборатории, которые проводят диагностику COVID-19. Объем тестирования методами ПЦР и ИФА в общей сложности в среднем за неделю - более 66 тыс. тестов, в сутки проводится порядка 9,5 тыс. исследований.

По данным регионального оперштаба на 9 июля, с начала пандемии в Кузбассе выявлено свыше 61,4 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Более 39 тыс. человек выздоровели, умерли 864 пациента, остальные находятся под наблюдением медиков. Для выявления случаев заражения проведено в общей сложности более 3 млн исследований на коронавирус.