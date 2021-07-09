В мире не менее 115 тыс. медицинских работников умерли от COVID-19 с начала пандемии

ЖЕНЕВА, 9 июля. /ТАСС/. Не менее 115 тыс. медицинских работников умерли вследствие заболевания, вызванного заражением коронавирусом, в мире с начала пандемии. Эти данные привел генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая в пятницу в формате телеконференции с лекцией перед студентами и преподавателями Ноттингемского университета (Великобритания).

"Хотя имеющиеся сведения скудны, согласно нашим оценкам, по меньшей мере 115 тыс. работников здравоохранения и работников по уходу [за заболевшими] умерли от COVID-19, еще миллионы заразились, спасая других людей", - сказал глава ВОЗ. Он призвал обеспечить медицинскому персоналу безопасные условия труда, подчеркнув, что финансирование здравоохранения должно расцениваться как "инвестиции в будущее". Гендиректор назвал "неприемлемым" тот факт, что на настоящий момент в мире "миллионы работников здравоохранения и работников по уходу еще не вакцинированы".

Говоря о перспективах борьбы человечества с пандемией, Гебрейесус назвал "наилучшим способом" обеспечение равенства в мире в доступе к вакцинам и другим медицинским средствам. В этой связи он напомнил о важном значении международного механизма COVAX, благодаря которому вакцину могут получить страны с низкими доходами на душу населения при содействии богатых стран. "Если государства немедленно поделятся дозами с COVAX, а производители отдадут приоритет заказам для COVAX, то мы сможем вакцинировать не менее 10% населения каждой страны к сентябрю, по меньшей мере 40% - к концу года и 70% - к середине будущего года", - сказал гендиректор.

По его словам, в долгосрочном плане мировому сообществу потребуется "сильно расширить и инвестировать в местное производство" вакцин, диагностических и лечебных средств, чтобы в этом отношении "мир не зависел от нескольких стран". Глава ВОЗ призвал также готовиться к новой пандемии. Он высказал мнение, что "обеспечить основу для улучшения подготовки" к ней поможет глобальный "пандемический договор", за разработку которого высказалась Всемирная ассамблея здравоохранения.

COVAX является международным механизмом, запущенным ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее богатых государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин.