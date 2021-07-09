Мальта станет первой страной в Европе, которая будет пускать только привитых от ковида

ТАСС, 9 июля. Въезд на Мальту для людей, не сделавших прививку от коронавирусной инфекции, с 14 июля будет закрыт. Таким образом, Мальта станет первой европейской страной, решившей принять такие меры для борьбы с распространением COVID-19.

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"Мы станем первой страной в Европе, которая пойдет на этот шаг", - приводит в пятницу газета Times of Malta слова вице-премьера и министра здравоохранения Мальты Криса Ферне.

Власти будут принимать мальтийские сертификаты о вакцинации, сертификаты Евросоюза и британские ковид-паспорта. Детей пустят в страну только при наличии отрицательного ПЦР-теста и в сопровождении привитых взрослых.

Жителям островного государства без сертификата о вакцинации, которые по какой-либо причине решат посетить одну из стран, находящихся в красном списке местного Минздрава, необходимо будет сперва получить соответствующее разрешение властей. По возвращении они будут обязаны пройти карантин.

Кроме того, на Мальте со среды закроют все школы по изучению английского языка. По словам министра, в девяти из них были обнаружены новые случаи заражения коронавирусом.

С 3 по 9 июля в стране было выявлено 218 новых случаев заражения, в то время как за предыдущие семь дней с 26 июня по 2 июля их было зафиксировано всего 30. За все время пандемии на Мальте было обнаружено более 30,8 тысячи случаев инфицирования, 420 человек умерли. Более 368 тыс. человек (84% взрослого населения страны) получили одну дозу вакцины от коронавируса, оба укола сделали более 346 тыс. (79%).