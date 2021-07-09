В СИЗО Симферополя произошла вспышка коронавируса

ТАСС, 9 июля. Вспышка коронавируса произошла в СИЗО города Симферополя, учреждение закрыто на карантин, среди заразившихся есть сотрудники изолятора, сообщил ТАСС председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Республики Крым Андрей Козарь.

СИЗО в Симферополе является единственным следственным изолятором на полуострове.

"СИЗО закрыт на карантин, количество заболевших они не сообщили, <...> есть и среди сотрудников [случаи], которые на больничном находятся, и некое количество спецконтингента <...> въезд-выезд [в СИЗО] закрыт", - сказал он.

Он уточнил, что в СИЗО были доставлены медикаменты, лечение заболевших осуществляется без вывоза пациентов в медучреждения. "Своими силами все, карантин <...> тех, кто посложнее - в медблок перевели, тех, кто контактировал, содержат в камере на карантине", - сообщил Козарь, отметив, что тяжелых пациентов среди заразившихся нет.