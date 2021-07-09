В Санкт-Петербурге опровергли публикации о перегруженном городском крематории

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский крематорий работает в штатном режиме. Об этом заявили ТАСС в городском комитете по промышленной политике, инновациям и торговле, комментируя публикации, согласно которым учреждение не справляется с возросшей нагрузкой.

"В настоящее время Санкт-Петербургский крематорий работает в штатном режиме. Гробы с телами умерших до момента кремации, как и положено, хранятся в специальном помещении. Несмотря на погодные условия и другие факторы, загрузка Санкт-Петербургского крематория не превышает 90%. Нештатные и аварийные ситуации отсутствуют", - сказали в комитете.

В ведомстве отметили, что кремация и последующая выдача урн с прахом производятся в установленные сроки, а жалоб по этому вопросу не поступало.

Из-за аномальной жары в Санкт-Петербурге в ближайшее время в помещениях крематория планируется установить дополнительные кондиционеры. В случае необходимости для хранения тел задействуют два дополнительно закупленных контейнера-холодильника.