ФМБА рассчитывает на регистрацию препарата "Мир-19" в начале сентября

"В том случае, если препарат будет зарегистрирован - мы надеемся, что в начале сентября он будет зарегистрирован - то <...> с одной стороны, будут продолжаться клинические исследования уже третьей фазы, уточняющие уже на большем контингенте пациентов, но с другой стороны, он уже имеет право быть применимым в стационарах, которые являются ковидными госпиталями и лечат пациентов с новой коронавирусной инфекцией", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".

Препарат состоит из двух компонентов: действующего вещества - малых интерферирующих РНК и пептида - носителя. Путем эксперимента было доказано, что концентрация вируса у животных снижается в 10 тыс. раз. Отмечается, что противовирусное действие препарата, подтвержденное в эксперименте, позволило предположить его эффективность в первые 2-3 суток после инфицирования человека. Ранее в пресс-службе ФМБА сообщили, что к середине августа должна завершиться вторая фаза клинических испытаний "Мир-19".