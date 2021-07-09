Лавров предложил школьнику из Армавира встретиться и обсудить будущую профессию мальчика

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообщался по телефону с финалистом конкурса "Большая перемена" в "Артеке" Александром Луниным из Армавира, который интересуется дипломатией. Глава МИД предложил ему встретиться по завершении смены, чтобы обсудить его будущую профессию, сообщила пресс-служба "Большой перемены".

8 июля президент России Владимир Путин пообщался по видеосвязи с финалистами Всероссийского конкурса "Большая перемена" - проекта платформы "Россия - страна возможностей" - среди учеников 5-7 классов. Одним из участников встречи в "Артеке" стал шестиклассник Александр Лунин, который рассказал главе государства о своем увлечении историей России и международными отношениями и признался, что с пяти лет интересуется дипломатией и даже мечтал стать министром иностранных дел.

Как рассказали в пресс-службе "Большой перемены", в пятницу Александру позвонили из Министерства иностранных дел России и соединили с Сергеем Лавровым. Министр предложил школьнику встретиться в Москве или в Краснодаре после завершения смены в "Артеке", чтобы поговорить о его выборе будущей профессии. По словам Лаврова, очень важно, что такие молодые ребята интересуются важнейшими для страны делами.

Также министр передал привет маме Александра. Сам школьник рассказал, что не ожидал такого и сообщил, что будет готовиться к этой встрече. "Это очень круто. Я такого вообще не ожидал, до сих пор не могу прийти в себя. И теперь я точно знаю, что мечты сбываются! Буду готовиться и ждать этой встречи!", - поделился Лунин эмоциями после разговора с Лавровым.

Финал Всероссийского конкурса "Большая перемена" проходит с 7 по 14 июля в Международном детском центре "Артек" в Крыму. В нем принимают участие 660 школьников из всех регионов России. 300 победителей будут определены по итогам решающего конкурсного испытания - в формате форсайт-сессий им предстоит спроектировать "школу будущего". В сентябре этого года они смогут отправиться в путешествие на поезде "Большой перемены" от Москвы до Владивостока и обратно.