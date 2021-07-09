Отели на Кубани с 10 июля будут заселять без ПЦР-теста вакцинированных первым компонентом

КРАСНОДАР, 9 июля. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев внес изменение в постановление о продлении режима "Повышенной готовности": с 10 июля привитых только первым компонентом от коронавируса в гостиницах и отелях будут принимать без ПЦР-тестов, а с августа продолжат заселять непривитых от коронавируса гостей при условии, что они вакцинируются в течение трех дней после заезда. Об этом говорится в опубликованном тексте постановления.

Ранее в пятницу глава региона сообщил, что вместе с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой было принято решение, что с 1 августа курорты Краснодарского края продолжат заселять отдыхающих с отрицательным ПЦР-тестом, но они должны будут привиться от ковида в течение трех дней со дня заселения. Сообщалось, что постановление будет подписано в ближайшее время.

"Дополнить абзацем следующего содержания: "медицинского документа о прохождении первого этапа вакцинации против новой коронавирусной инфекции", - говорится в тексте постановления.

В пресс-службе администрации Краснодарского края ТАСС уточнили, что изменения вступают в силу с 10 июля, ПЦР-тест при вакцинации первым компонентом требоваться не будет.

Также постановление дополнено пунктом о заселении с 1 августа непривитых от коронавируса гостей при условии, что они вакцинируются в течение трех дней после заезда.

В регионе режим повышенной готовности был продлен до 1 октября. С 1 июля гостиницы и отели Кубани заселяли гостей только при наличии отрицательных ПЦР-тестов или сертификата о вакцинации от коронавируса. ПЦР-тесты в гостиницах и отелях на Кубани не будут требовать у детей в возрасте до 14 лет.

Также гостиницы и отели Кубани могут заселять гостей, имеющих медицинский документ о перенесенном COVID-19 или сертификат из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг, при условии, что с момента выздоровления до заселения прошло не более полугода, для данной категории граждан ПЦР-тест и сертификат о вакцинации не требуются.