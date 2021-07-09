Эксперт: новые требования заселения в отели Кубани все равно являются избыточными

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Решение властей Краснодарского края с 1 августа заселять в местные отели путешественников с отрицательным ПЦР-тестом при условии дальнейшей вакцинации в течение трех дней является избыточным. Такое мнение озвучил ТАСС почетный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько.

Ранее власти Кубани сообщали, что с 1 августа в отели смогут заселяться только вакцинированные путешественники, однако сегодня это требование было смягчено.

"Наконец, разрешили использовать и просто результаты ПЦР-теста. Но при условии, что турист в течение трех дней вакцинируется. Желание ускорить вакцинацию понятно. Но такое требование, как условие поездки, для участников туристского рынка представляется избыточным", - сказал Шпилько.

По его словам, ни туроператор, ни гостиница, ни санаторий требовать от клиента обязательной вакцинации не в праве, как и выселить невакцинировавшегося туриста, "который тут же засудит их за нарушение своих прав как потребителя". Шпилько считает, что предприятия индустрии гостеприимства могут только информировать потребителей о таком решении краевой администрации и помочь пройти вакцинацию желающим.

"Вероятно поэтому такое требование обязательной вакцинации непривитых туристов по прибытии не предъявила ни одна страна и ни один регион. Да и на самих наших черноморских курортах большая часть номерного фонда приходится на так называемый частный сектор, т. е. средства размещения на базе объектов жилого фонда, которые требованиями контрольно-надзорных органов не "заморачиваются", тем более такими как обязывать клиента вакцинироваться. Опять же - рядом Абхазия, где селись - не хочу", - пояснил он.

Таким образом, отмечает эксперт, проблем такой подход добавляет только туристическому бизнесу, классифицированным гостиницам и санаториям, мощности которых сейчас очень нужны для проведения постковидной медицинской реабилитации. "Пока же август на курортах края сильно недопродан. А впереди бархатный сезон", - резюмировал он.

Спрос не восстановится

Новое требование к туристам при заселении в отели Краснодарского края не будет способствовать восстановлению спроса на направление, считает президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

"В чем заключается эта мера - не очень понятно. К защите интересов безопасности граждан региона это никак не ведет, организация вакцинации даже для местных жителей пока еще не в полной мере обеспечивается, и точно нововведение не повлияет на высокий сезон и турпоток", - сказал Волков ТАСС.

Лучше было бы разрешить размещаться в регионе с первичной прививкой и с отрицательным ПЦР-тестом, отметил он. "Или перенести ограничения по наличию сертификата на конец сезона, 1 сентября хотя бы. Это даст возможность увеличить бронирования с августа и снизить отмены по этому периоду, которые уже привели к колоссальным убыткам. При этом бизнес никто не поддерживает, ведь локдауна нет, а туристы в недоумении, что делать и как вернуть деньги ", - пояснил эксперт.