Чехия открылась для имеющих ВНЖ россиян

ПРАГА, 9 июля. /ТАСС/. Чехия с пятницы открылась для въезда россиян и граждан других стран с высоким риском переноса коронавируса, которым был предоставлен временный вид на жительство (ВНЖ) в республике. Об этом сообщили ТАСС в национальном министерстве здравоохранения.

"Въезд в Чехию с пятницы разрешен владеющим ВНЖ гражданам государств, которые Минздрав ранее определил как страны с экстремальным риском переноса коронавируса, - отметили в ведомстве. - Россия, где распространяется штамм "дельта", была включена в этот список с 1 июля".

Всего чешское медицинское ведомство определило 18 таких стран. Выезд в них жителям республики возможен лишь в неотложных ситуациях и при предварительном предоставлении властям информации об этом. Возвращение из данных государств разрешено гражданам Чехии, иностранцам с ПМЖ и ВНЖ, а также аккредитованным здесь сотрудникам дипломатических представительств. При пересечении национальной границы они должны иметь справки об отрицательных результатах тестов на коронавирус, а затем выйти на домашнюю самоизоляцию. Карантина могут избежать прошедшие полный курс вакцинации препаратами, зарегистрированными в Евросоюзе.