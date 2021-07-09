Израиль продлил ограничения на выезд в некоторые страны, включая Россию

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Израиля приняло решение продлить до 25 июля ограничения на выезд граждан еврейского государства в страны так называемого красного списка, в который входит Россия, а также добавило в него Белоруссию и Узбекистан. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минздрава.

"Министерство здравоохранения сообщает, что при условии одобрения правительством с 12 июля Узбекистан и Белоруссия будут добавлены к списку стран с максимальным риском по коронавирусу. С 12 июля 2021 года в этот список будут входить Аргентина, Белоруссия, Бразилия, Индия, Мексика, Узбекистан, ЮАР и Россия. Постановление действует до 25 июля 2021 года и будет продлеваться по мере необходимости в соответствии с уровнем заболеваемости в каждой из стран", - говорится в заявлении пресс-службы министерства.

Кроме того, Минздрав постановил, что "с 16 июля 2021 года все возвращающиеся из-за границы, включая переболевших ковидом и вакцинированных, должны быть изолированы на 24 часа или до получения результатов теста, проведенного при пересечении границы". Возвращающиеся в Израиль из стран с высоким риском заражения, к которым израильский Минздрав относит Объединенные Арабские Эмираты, Сейшельские Острова, Эквадор, Эфиопию, Боливию, Гватемалу, Гондурас, Зимбабве, Замбию, Намибию, Парагвай, Чили, Колумбию, Коста-Рику, Киргизию и Тунис, с 16 июля должны будут проходить изоляцию в две недели, либо в 10 дней в случае двух отрицательных тестов на коронавирус, сообщили в пресс-службе.

Власти еврейского государства с 16 марта разрешили возобновить прерванное с конца января 2021 года авиасообщение, но въезд в еврейское государство разрешен лишь гражданам страны, либо лицам, имеющим вид на жительство. С 7 марта власти Израиля разрешили въезд иностранцев в страну в исключительных случаях при наличии специального разрешения, с 8 апреля вакцинированным от ковида иностранцам разрешено посещать родственников в Израиле. 27 мая в рамках пилотной программы Минтуризма еврейского государства в страну прибыла первая за 14 месяцев организованная группа из 12 вакцинированных христианских паломников из США.

Как указали в Минздраве, разрешения на поездку в страны из красного списка выдаются только уполномоченной израильской комиссией. Все пассажиры, включая переболевших и вакцинированных, возвращающиеся из этих стран в Израиль, должны проходить, в соответствии с правилами министерства здравоохранения, карантин сроком 14 дней, который может быть сокращен до 10 дней в случае двух отрицательных тестов на коронавирус.