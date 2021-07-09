Правительство Армении продлило введенный из-за пандемии карантин до 20 декабря

ЕРЕВАН, 9 июля. /ТАСС/. Правительство Армении продлило карантин, введенный в сентябре 2020 года из-за пандемии коронавируса, еще на полгода, до 20 декабря. Решение кабмина за подписью исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна опубликовано в пятницу на правительственном портале .

"В решение правительства от 11 сентября 2020 года "О введении карантина, связанного с пандемией коронавируса", внести следующее изменение. В первом пункте решения слова "11 июля 2021 года" заменить на 20 декабря 2021 года", - говорится в решении правительства.

Карантин был введен в Армении с 11 сентября прошлого года и с тех пор неоднократно продлевался. В стране действует масочный режим, при этом работают все организации, торговые центры и рестораны, а также общественный транспорт. С 1 июля отменено требование носить маски в открытых общественных пространствах, которое действовало с марта прошлого года. Однако в помещениях их носить все еще необходимо. Исключение сделано для тех, кто получил два компонента вакцины от коронавируса.

В последнее время ситуация с распространением инфекции в Армении стабилизируется, суточный прирост числа инфицированных колеблется в районе 150. Всего в республике выявлено 226 135 заразившихся (около 8% населения), от вызванных инфекцией осложнений умерли 4 540 человек. Весной в стране началась кампания по вакцинации. Для этого используют препараты "Спутник V", AstraZeneca и Sinopharm. По последним данным, прививки получили порядка 80 тыс. человек (около 2% населения).