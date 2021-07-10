Патриарх попросил поддержать закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

МОСКВА. 10 июля. /ТАСС/. Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл направил письмо председателю правительство России Михаилу Мишустину с просьбой поддержать проект закона о запрете в России суррогатного материнства для иностранных граждан, сообщает в пятницу пресс-служба Московского патриархата.

"Законопроект призван остановить практику использования иностранными гражданами российских суррогатных матерей для "удовлетворения спроса" в детях. Данная практика стала, в частности, причиной ряда смертей новорожденных детей, предназначавшихся для иностранных "заказчиков", - пишет патриарх.

Он отмечает, что суррогатное материнство для иностранцев является незаконным в большинстве развитых и многих развивающихся странах. Также глава Русской православной церкви не считает, что закон "каким-либо образом ущемит право иностранных граждан на получение медицинской помощи на территории России".

"Подобная "помощь" в настоящий момент оказывается вопреки цели сбережения народа России, провозглашенной президентом России В. В. Путиным "высшим национальным приоритетом", - говорится в письме.

Принятие данного законопроекта, по мнению патриарха, будет "способствовать улучшению демографической ситуации в России, положит предел эксплуатации репродуктивного потенциала российских женщин иностранными государствами в целях воспроизводства своего населения, а также ограничит преступления в этой сфере, имеющие признаки торговли детьми". Аналогичные письма предстоятель также направил председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину и секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву.

Проект Федерального закона № 1191971-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления требования о наличии гражданства Российской Федерации при использовании суррогатного материнства на территории Российской Федерации) был внесен в Государственную думу РФ 1 июня. Документ ограничивает применение суррогатного материнства для иностранных граждан на территории России.