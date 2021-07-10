Всероссийский выпускной для студентов вузов пройдет 10 июля онлайн

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Всероссийский выпускной для студентов вузов пройдет 10 июля в дистанционном формате из-за пандемии, в этот день запланированы различные праздничные акции и конкурсы, онлайн-встречи выпускников с бизнесменами, учеными и политиками, сообщается на сайте Минобрнауки. Участники мероприятия также разработают новый рецепт пиццы, которая с нового учебного года появится в меню одной из сетей ресторанов.

"В этом году праздник будет еще ярче и масштабнее, как в онлайн, так и в офлайн-формате. Самые достойные выпускники, отличившиеся за годы учебы уникальными достижениями, получат возможность принять личное участие в мероприятиях в Москве, для всех студентов запланированы интерактивные мероприятия. Убежден, что выпускники получат впечатления, которые останутся на всю жизнь", - приводят в сообщении слова главы министерства Валерия Фалькова. Трансляция праздника начнется в 13:00 по московскому времени на сайте https://studgrad.rsv.ru и на официальной странице платформы "Россия - страна возможностей" во "ВКонтакте".

В этот день планируется проведение серии паблик-токов с лидерами бизнес-сообщества, учеными, попечителями и членами оргкомитета Года науки и технологий, говорится в сообщении. Студенты смогут задать им вопросы и услышать советы о выстраивании своего дальнейшего профессионального пути. С напутствиями выступят ректоры, деканы и преподаватели.

Гостями выпускного станут вице-премьер Виктор Чернышенко, глава Минобрнауки Валерий Фальков, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, руководитель Образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева и другие.

Онлайн-марафон

Как сообщила пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей", 10 июля состоится онлайн-марафон, на котором молодежные артисты и блогеры будут смотреть и комментировать лучшие студенческие выступления и общаться с выпускниками 2021 года. Для участия в марафоне нужно было подать заявку от вуза или разместить запись концертного номера в соцсетях с соответствующими хештегами и отметить аккаунты Минобрнауки и АНО "Россия - страна возможностей".

Планируется, что в этот день участники выпускного вместе с представителями Минобрнауки разработают новый рецепт пиццы, которая получит название "Студенческая". Получившийся рецепт будет внедрен в меню одной из сетей ресторанов, сама пицца начнет продаваться с нового учебного года, при этом за ней будет закреплена скидка для тех, кто предъявит студенческий билет.

Одна из первых акций выпускного стартовала еще 4 июня. Она получила название #СНаукойВСердце. В течение месяца студенты делились в социальных сетях своими достижениями в научной, общественной, спортивной, культурной и других сферах. Лучшие из них покажут 10 июля во время эфира.

Участие в мероприятиях всероссийского студенческого выпускного принимают свыше 700 вузов. Праздник посвящен Году науки и технологий, организаторы - Министерство науки и высшего образования РФ и АНО "Россия - страна возможностей".

Выпускные в вузах

В конце июня Фальков рекомендовал вузам из-за ковида провести выпускные в дистанционном формате вне зависимости от эпидобстановки в регионе.

Большинство вузов в регионах России из-за ситуации с распространением коронавируса не будут проводить очные выпускные, многие из них присоединятся к общероссийскому празднику 10 июля. "Наши студенты будут принимать участие в онлайн-активностях этого проекта. Также мы выложили концертные номера, которые организаторы должны взять для трансляции, видеопоздравление ректора и так далее", - рассказали ТАСС в пресс-службе Сахалинского государственного университета. К всероссийскому выпускному присоединятся Дальневосточный и Северо-восточный федеральный университеты, в Амурском госуниверситете выпускной пройдет онлайн.

Вручения дипломов в большинстве вузов проходят очно, с соблюдением антиковидных мер. В Казанском федеральном университете, крупнейшем вузе Приволжского федерального округа, выпускники в каждой учебной группе будут получать дипломы в специально установленное для них время. В одном из крупнейших вузов Сибири - Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ), где учатся более 13 тыс. человек, дипломы будут вручать выпускникам группами не более 20 человек.

В Томском госуниверситете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) выпускной пройдет 11 июля в смешанном формате. Итоговый концерт студенческого выпускного в вузе также состоится в двух форматах: онлайн и офлайн. Присутствовать на офлайн-части праздника смогут выпускники - участники конкурса "Лучший выпускник".

"В офлайне выпускников ждут несколько интерактивных локаций во дворике Дома ученых. После локаций мы пригласим всех в актовый зал, где будет церемония вручения - там будут представители компаний и ректор ТУСУРа. Онлайн зрители будут наблюдать за площадками праздника и перемещаться по ним вместе с ведущим вечера. Кроме того, участники онлайн-выпускного примут участие в интеллектуальной викторине, чтобы побороться за подарки от вуза", - рассказали ТАСС в университете.

В ряде вузов выпускные уже прошли. В Башкирском государственном медицинском университете он был объединен с акцией "Поставь прививку - защити себя от коронавируса!" В организованном пункте вакцинации прививку сделали 317 студентов, а также преподаватели. Выпускникам Саратовского технического университета, который является опорным вузом региона, вручили дипломы с отличием в Парке покорителей космоса, созданного на месте приземления Гагарина. "В этом году с отличием окончили вуз более 700 человек. Однако из-за ограничительных мероприятий в парке собрали лишь часть из них - дипломы с отличием получили 50 лучших выпускников", - сообщили в правительстве Саратовской области.