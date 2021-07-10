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Синоптики прогнозируют жару в европейской части России в ближайшие дни

Аномальная погода ожидается даже в северных регионах
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Жаркая погода захватит почти всю европейскую часть России на ближайшие дни. Особенно высокая температура ожидает регионы Центрального и Южного федеральных округов, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

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"В Центральном федеральном округе, и на большей территории Поволжья, и на юге России, и в северных регионах, прежде всего в Волгоградской, на юге Архангельской областей - везде температура выше нормы, везде жарко. Даже в Мурманске 11 июля будет 24-26 градусов, в Вологде - 27-29 градусов, в Сыктывкаре - 22-24 градусов, в Черноземье - 30-32 градуса", - рассказал он.

По словам Синенкова, в Пензенской, Саратовской областях и Мордовии в ближайшие дни прогнозируется 30-32 градуса тепла.

На юге России особенно жарко будет в Ростове-на-Дону, в Волгограде и Краснодаре. "На юге солнечно и жарко: в Ростове-на-Дону, в Волгограде, Краснодаре ожидается 30-35 градусов, в Ялте и Сочи - 26-28 градусов, в Ставрополе - до 33 градусов", - отметил метеоролог.

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