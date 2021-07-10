Саудовская Аравия одобрила применение вакцины Moderna против коронавируса

КАИР, 10 июля. /ТАСС/. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Саудовской Аравии одобрило применение в стране вакцины против нового коронавируса производства американской фирмы Moderna. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном на его сайте вечером в пятницу.

"После получения всей необходимой документации и подтверждения надежности вакцины от компании Moderna ее препарат может импортироваться в страну и использоваться здесь различными медицинскими учреждениями", - указано в сообщении.

Между тем в управлении подчеркнули, что "каждая поступающая в Саудовскую Аравию партия вакцины будет проходить проверку, чтобы гарантировать ее качество".

Таким образом, вакцина Moderna стала уже четвертым препаратом против коронавируса, одобренным властями Саудовской Аравии. Ранее разрешение на использование в королевстве получили вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca, американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также американской фирмы Johnson & Johnson.

Вакцинация в королевстве началась 17 декабря прошлого года, но была временно приостановлена в январе в связи с задержками в поставках препарата Pfizer и BioNTech и возобновлена в феврале. Вакцинация объявлена добровольной и бесплатной. При этом привиться могут как подданные страны, так и резиденты из числа иностранных граждан. На сегодняшний день жителям королевства с населением 34,2 млн человек введено более 19,2 млн доз препаратов против коронавируса.

По последним данным, в Саудовской Аравии с начала пандемии было зарегистрировано 498 906 случаев вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19, 7 947 пациентов умерли от последствий заражения. Всего на текущий момент в королевстве зарегистрировано 11 250 человек, проходящих лечение, из которых 1 378 находятся в критическом состоянии.