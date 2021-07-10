В Югре создадут новые особо охраняемые территории

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа планируют создать к 2030 году 14 особо охраняемых природных территорий (ООПТ), в результате их общее число достигнет 38, сообщил ТАСС первый заместитель директора окружного департамента недропользования и природных ресурсов Егор Збродов.

"В соответствии с планом реализации концепции развития и функционирования системы ООПТ автономного округа на период до 2030 года на территории Югры предусмотрено создать 14 особо охраняемых природных территорий регионального значения: один природный парк, четыре государственных природных заказника и девять памятников природы регионального значения", - сообщил собеседник агентства.

В частности, по мере реализации национального проекта "Экология" в Югре создадут три больших памятника природы общей площадью более 4,3 тыс. га: в 2022 году "Реполовский кедровый бор" в Нефтеюганском районе, в 2023 году "Тундринский кедровый бор" в Сургутском районе и в 2024 году "Ягельный кедровый бор" в Нижневартовском районе. Збродов отметил, что особо охраняемые природные территории играют важную роль в стабилизации климата, смягчении последствий его изменения, позволяют сохранять животных и растения, в том числе находящиеся под угрозой исчезновения.

"Для автономного округа чрезвычайно важно на пути интенсивного экономического развития поддержать экологический баланс, сохранить благоприятную окружающую среду и необходимые условия для жизнедеятельности населения. Активное развитие промышленности, предусмотренное стратегией социально-экономического развития автономного округа до 2030 года, может и должно компенсироваться за счет улучшения качества окружающей среды, в том числе за счет развития и эффективного функционирования системы ООПТ, являющейся основой устойчивого сохранения биологического и ландшафтного разнообразия", - пояснил первый замдиректора департамента.

Он добавил, что на ООПТ регионального значения уже создали 15 экологических троп протяженностью 19 км и 11 экологических туров протяженностью 349 км. При этом к 2025 году планируется создать еще четыре туристические экологические тропы в четырех особо охраняемых природных территориях регионального значения общей протяженностью 6,2 км.

Збродов уточнил, что в автономном округе числится 24 особо охраняемых природных территории: два заповедника и три заказника федерального значения, четыре природных парка, пять природных заказников и девять памятников природы регионального значения, а также один памятник природы местного значения. Их общая площадь составляет почти 2,5 млн га, или 4,8% от площади автономного округа.