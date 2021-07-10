У большой панды в зоопарке Токио в июне родились самец и самка

ТОКИО, 10 июля. /ТАСС/. Администрация токийского зоопарка Уэно в субботу объявила пол двух детенышей, которых в конце июня родила самка большой панды по имени Синсин. По данным зоопарка, на свет появились самец и самка.

Подчеркивается, что состояние детенышей хорошее, никаких проблем со здоровьем зафиксировано не было.

Самка большой панды Синсин, которая содержится в токийском зоопарке Уэно, родила двух детенышей 22 июня. Для Синсин нынешние роды стали вторыми.

Пара больших панд - самка Синсин и самец Рири - были привезены из Китая в Японию в начале 2011 года. Синсин дважды пришлось побывать в зоне мощнейших землетрясений. В 2017 году у пары родилась самка Сянсян. В конце 2020 года ее должны были вернуть в Китай, однако ее пребывание из-за пандемии было продлено примерно на год.

Панды - редчайшие животные. В природе, в горных лесах Сычуани на юго-западе КНР, а также в провинции Шэньси (северо-запад), их осталось не более 2 тыс. особей. В неволе по всему миру содержатся примерно 600 этих животных. Хотя опыты по разведению в питомнике подобных млекопитающих приносят некоторые результаты, решающего сдвига в увеличении их популяции добиться не удается. Изображение больших бамбуковых медведей, старательно оберегаемых в Китае, можно увидеть на эмблеме Всемирного фонда дикой природы.