В Красноярске возобновил работу пароход-музей

КРАСНОЯРСК, 10 июля. /ТАСС/. Пароход-музей "Святитель Николай" (филиал Красноярского краевого краеведческого музея) в Красноярске, в начале июня из-за паводка на Енисее остановивший прием посетителей, возобновил работу. Об этом в субботу ТАСС сообщила заведующая филиалом Дарья Динер.

В начале июня в Красноярске подтопило Набережную Енисея, где закреплен "Святитель Николай". Из-за возникшей угрозы на пароходе 2 июня прекратили прием посетителей, разобрали все экспозиции, эвакуировали с судна экспонаты и материальные ценности.

"Мы работаем. Принимаем посетителей на верхней и центральной палубах", - сказала Динер, добавив, что трюм пока закрыт для посещений, так как выставки там еще не готовы.

"Святитель Николай" - уникальный памятник истории и техники, его корпус построили в 1886 году в Тюмени. Судно принадлежало известному сибирскому промышленнику Александру Сибирякову. На нем 1 июля 1891 года, возвращаясь из путешествия на Восток, совершил краткую поездку цесаревич Николай Романов, будущий последний император России Николай II. 30 апреля 1897 года Владимир Ленин и его соратники отправились на этом пароходе в Минусинск, следуя к месту ссылки.