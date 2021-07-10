Эксперт заявила, что переболевшие COVID-19 больше подвержены негативному воздействию жары

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Люди, которые недавно переболели коронавирусной инфекцией, больше подвержены негативному воздействию жары, поскольку после болезни их организм еще полноценно не восстановился, сообщила ТАСС директор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа.

"Жара точно хуже влияет [на переболевших ковидом], потому что печень еще свою работу не восстановила. Потливость, слабость, усталость - все жалуются в основном на это", - сказала эксперт.

Она рекомендует недавно переболевшим коронавирусной инфекцией избегать обезвоживания на жаре, не выходить из дома без головного убора, отдыхать в тени.

"На жаре закрывать все открытые части тела, без шляпы не выходить из дома. Защищаться мазями от загара, на солнце открытом не бывать. И самое главное в этой ситуации - водно-солевой обмен, то есть восстановить работу почек, сердца и легких. Все это очень хорошо восстанавливается, если мы маленькими глотками пьем воду, желательно два литра в день, потихонечку. Мы потеем много на жаре, важно, чтобы не было обезвоживания. Потому что как только начинается обезвоживание, начинается интоксикация, естественно состояние ухудшается", - предупредила доктор.

После коронавируса можно, по ее словам, купаться в открытых водоемах, если человек хорошо себя чувствует. "Я всегда говорю: все можно, если человек здоровый, если у него отрицательный тест и он чувствует себя хорошо. Если он чувствует себя плохо, контраст температур - плохо", - подчеркнула доктор. Отвечая на вопрос об опасности перепада температур при использовании кондиционера, она отметила, что следует правильно его настроить. "Кондиционер должен быть настроен правильно - на 24 градуса. Тогда это не холод, а это нормальная температура, ее организм воспринимает совершенно адекватно и заболеть при такой температуре не может", - сказала терапевт.

Что касается отдыха на природе, врач советует отдыхать в тени и использовать влажную ткань для охлаждения. "Если даже мы находимся где-то, то в тени, и желательно мокрую хлопковую простынь с собой иметь и макать ее в воду водоема, отжимать и на себя надевать, но так, чтобы не простудиться, знаете коварности холода и тепла. Тут надо очень аккуратно все делать", - отметила она.