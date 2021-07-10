Власти Краснодарского края напомнили непривитым туристам о штрафе до 30 тыс. рублей

КРАСНОДАР, 10 июля. /ТАСС/. Штраф в размере до 30 тыс. рублей может быть наложен с 1 августа на туристов в Краснодарском крае, которые нарушат действующие правила заселения и не пройдут вакцинацию от коронавируса в течение трех дней после приезда на отдых. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе краевой администрации.

"Если человек не обратится в медицинскую организацию для прохождения вакцинации, ему может грозить административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тыс. рублей в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ", - говорится в сообщении.

Власти Краснодарского края ранее разрешили средствам размещения принимать с 1 августа невакцинированных гостей при условии, что в течение трех дней они сделают прививку от коронавируса.

В регионе режим повышенной готовности продлили до 1 октября. С 1 июля гостиницы и отели Краснодарского края заселяют гостей только при наличии отрицательных ПЦР-тестов или сертификата о вакцинации от коронавируса.

В соответствии с предыдущей редакцией постановления губернатора, с 1 августа гостиницам и отелям было предписано размещать только вакцинированных туристов, тем, кому вакцинация противопоказана по медицинским показаниям, необходимо будет иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, полученный не более чем за три календарных дня до предъявления. ПЦР-тесты в гостиницах и отелях на Кубани не будут требовать у детей в возрасте до 14 лет.