На Иркутской ГЭС вновь увеличат расход воды из-за высокого притока в Байкал

ИРКУТСК, 10 июля. /ТАСС/. Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) разрешило Иркутской ГЭС увеличить расход воды до 3 000 куб. м. в секунду из-за высокого притока воды в озеро Байкал. Возможно подтопление участков в Иркутске и Иркутском районе, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Со 2 июля расход воды на Иркутской ГЭС был увеличен с 2 500 до 2 800-2 900 куб. м в секунду в связи с высоким притоком в озеро Байкал.

"На заседании, проведенном Енисейским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов, было принято решение об увеличении сбросных расходов Иркутской гидроэлектростанции до 3 000 куб. м. в секунду на период с 12 по 20 июля. Сбросные расходы могут быть снижены при повышении уровня воды в реке Иркут", - говорится в сообщении.

В зоне возможного подтопления находятся шесть садоводческих товариществ в Иркутске и Иркутском районе. В настоящее время подтопленных участков нет. Для мониторинга гидрологической обстановки в нижнем бьефе реки Ангары задействованы государственные инспекторы по маломерным судам, спасатели аварийно-спасательной службы Иркутска.

Повышенный приток воды в озеро Байкал наблюдается с 2020 года. Осенью уровень воды повышался на 12 см выше максимальной отметки. Расход на Иркутской ГЭС был увеличен. В конце сентября он доходил до 2 800 куб. м в секунду. Тогда это привело к подтоплению островов на Ангаре.

Иркутская ГЭС - крупная гидроэлектростанция на реке Ангаре, вытекающей из Байкала, расположена в 65 км от истока. Сооружения ГЭС образуют Иркутское водохранилище.