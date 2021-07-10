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В 14 павильонах "Здоровая Москва" появилась вакцина "Ковивак"

Количество доз ограничено
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Жители и гости Москвы смогут привиться от коронавируса вакциной "Ковивак" в 14 павильонах "Здоровая Москва". Об этом сообщается в субботу на официальном сайте мэра и правительства столицы.

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Препарат поступил в павильоны 10 июля. Отмечается, что привиться можно без записи и бесплатно. 

Количество доз в каждом пункте ограничено - не более 850.

Где можно вакцинироваться "Ковиваком": Парк Горького, сквер у префектуры САО, Фестивальный парк, парк 50-летия Октября, парк имени 850-летия Москвы, музей-заповедник "Царицыно", парк "Перовский", ландшафтный заказник "Теплый Стан", парк Олимпийской деревни, сквер на улице Дружбы (у посольства КНР), сквер у культурного центра "Вдохновение", Дюссельдорфский парк, парк "Северное Тушино", Гончаровский парк.

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