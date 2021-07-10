Кузнецова заявила, что российских детей в тюрьмах Дамаска не осталось

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июля. /ТАСС/. Все российские дети, находившиеся в тюрьмах Дамаска, возвращены в Россию. Об этом в субботу журналистам сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Один ребенок остался у нас в приюте Дамаска. Не осталось совсем детей в тюрьмах Дамаска, все из тюрем вывезены", - сказала она.

По словам Кузнецовой, "самая тяжелая ситуация" с возвращением российских детей обстоит с лагерем беженцев Эль-Холь. "Мы будем делать все, чтобы вывезти оттуда детей. Документы на следующий вывоз детей уже отправлены", - добавила она.

Детский омбудсмен сообщила, что ожидается информация от курдской стороны по числу российских детей, которых можно будет вернуть из лагеря Эль-Холь ближайшим рейсом. "Мы забрать могли бы сразу всех - борт Минобороны, ресурсы позволяют. Но, к сожалению, нам всех [сразу] не отдают, а отдают небольшими группами. Это растягивает работу, которую могли бы завершить за неделю. <…> Но мы должны это делать как возможно. Будем стараться максимум сделать в тех условиях, которые нам создает ситуация", - подчеркнула она.

Летом 2017 года Россия начала системную работу по установлению места нахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии. Работа осуществляется по поручению президента РФ Владимира Путина. За это время на родину из Ирака и Сирии возвращен 341 ребенок.