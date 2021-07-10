Жена Петра Мамонова сообщила, что состояние артиста улучшилось

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Состояние основателя группы "Звуки Му", поэта и актера Петра Мамонова, который госпитализирован с коронавирусом, улучшилось в субботу. Оно оценивается как тяжелое, а не крайне тяжелое, как было ранее, сообщила ТАСС его супруга и менеджер Ольга Мамонова.

"Сегодня десятый день дыхания, как они [врачи] говорят, на ИВЛ, но все девять суток говорили, что состояние крайне тяжелое, а сегодня вдруг сказали, что состояние тяжелое. Я этому чрезвычайно рада", - рассказала она.

Супруга артиста сообщила 1 июля, что он был доставлен в московскую больницу в Коммунарке в тяжелом состоянии и находится в реанимации.

Мамонову 70 лет. В 2019 году он пережил инфаркт и последующую операцию на сердце.