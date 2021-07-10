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Пандемия COVID-19

Жена Петра Мамонова сообщила, что состояние артиста улучшилось

По словам Ольги Мамоновой, оно оценивается как тяжелое, а не крайне тяжелое, как было ранее
Петр Мамонов Станислав Красильников/ТАСC
Описание
Петр Мамонов
© Станислав Красильников/ТАСC

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Состояние основателя группы "Звуки Му", поэта и актера Петра Мамонова, который госпитализирован с коронавирусом, улучшилось в субботу. Оно оценивается как тяжелое, а не крайне тяжелое, как было ранее, сообщила ТАСС его супруга и менеджер Ольга Мамонова.

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"Сегодня десятый день дыхания, как они [врачи] говорят, на ИВЛ, но все девять суток говорили, что состояние крайне тяжелое, а сегодня вдруг сказали, что состояние тяжелое. Я этому чрезвычайно рада", - рассказала она.

Супруга артиста сообщила 1 июля, что он был доставлен в московскую больницу в Коммунарке в тяжелом состоянии и находится в реанимации.

Мамонову 70 лет. В 2019 году он пережил инфаркт и последующую операцию на сердце.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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