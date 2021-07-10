Строительство казачьего кадетского корпуса на КМВ планируют завершить через два года

НАЛЬЧИК, 10 июля. /ТАСС/. Строительство кадетского казачьего корпуса на 300-350 человек планируют завершить через несколько лет в Кавказских Минеральных Водах. Об этом сказал полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка в преддверии открытия Евразийского форума казачьей молодежи в Нальчике.

"Мы уже не смотрим, а работаем. Уже у меня состоялись разговоры с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и с министром образования Сергеем Кравцовым. Мы уже территорию выделили - 5 га рядом со станицей Ессентукской, будет мощный кадетский казачий корпус, минимум человек на 300. <...> Через пару лет будем иметь уже кадетский казачий корпус", - сказал Чайка, отвечая на вопрос о создании корпуса.

Полпред отметил, что сейчас терское казачье войско второе по старшинству и не имеет казачьего корпуса." Будет современное здание. Мы возьмем топовый типовой проект и будем строить. <...> Года через два он будет", - сказал Чайка.

В свою очередь войсковой атаман Терского казачьего войска Виталий Кузнецов отметил, что корпус будет своего рода центром подготовки всех казаков терского войска. "Он находится в уникальном месте на КМВ и все массовые молодежные мероприятия будем проводить на базе данного корпуса. Это центр подготовки, военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания. Планируется начать строительство закладкой камня для освещения на строительство храма на территории данного корпуса. <...> В ближайшее время работа начнется и поверьте, мы будем гордиться этим корпусом", - сказал Кузнецов.

Юбилейный пятый Евразийского форума казачьей молодежи "Казачье единство - 2021" впервые состоится в Кабардино-Балкарской Республике и соберет более 130 человек со всей страны. Он пройдёт с 10 по 15 июля.