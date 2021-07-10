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Пандемия COVID-19

Глава ЕК заявила, что ЕС получил достаточно вакцины, чтобы привить 70% взрослых в июле

По словам Урсулы фон дер Ляйен, к 11 июля 500 млн доз вакцины распределят между регионами Европейского союза

БРЮССЕЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Страны ЕС уже получили достаточное количество доз вакцины, чтобы привить 70% взрослого населения до конца июля. Об этом сообщила в субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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"Евросоюз сдержал свое слово. В эти выходные мы поставили достаточное количество вакцины странам - членам, чтобы полностью вакцинировать по меньшей мере 70% совершеннолетних граждан ЕС в этом месяце. К завтрашнему дню 500 млн доз вакцины будут распределены между регионами Европейского союза", - заявила фон дер Ляйен.

Параллельно с вакцинацией взрослых в Евросоюзе уже запущена вакцинация детей и подростков.

Теги
Фон дер Ляйен, УрсулаПандемия COVID-19
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