Представитель МакSим сообщила, что самочувствие певицы улучшилось

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Певица Марина Максимова (МакSим) чувствует себя немного лучше, однако ее состояние остается стабильно тяжелым, сообщила ТАСС в субботу ее пиар-менеджер Яна Богушевская.

"Марине действительно немножко получше, но состояние по-прежнему стабильно тяжелое. Про вывод с аппарата [искусственной вентиляции легких] речи пока не идет", - рассказала она.

Богушевская отметила, что про положительную динамику пока что говорить рано.

Ранее 38-летняя певица сообщила подписчикам в Instagram, что 11 июня начала чувствовать симптомы простуды, затем у нее поднялась температура до 39 градусов. Ее состояние не улучшалось, а тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. 19 июня стало известно, что МакSим госпитализирована с пневмонией, введена в искусственную кому на аппарате ИВЛ.