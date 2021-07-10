Сочи готов принять на отдых детей из Челябинской области, где произошли природные пожары

СОЧИ, 10 июля. /ТАСС/. Власти Сочи готовы принять на отдых детей из Челябинской области, где бушуют сильные природные пожары. Для детей будет организовано не только санаторно-курортное лечение, но и экскурсионная программа, сообщил ТАСС в субботу глава города Алексей Копайгородский.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что глава государства поручил принять меры по обеспечению продолжения летнего отдыха детей из пострадавшего района Челябинской области на Черноморском побережье.

"Сочи готов принять на отдых детей из Челябинской области, пострадавшей от пожара. У нас на территории курорта несколько специализированных здравниц для отдыха и оздоровления детей. Организуем им не только купание в море и санаторно-курортное лечение, но и интересную экскурсионную программу", - сказал Копайгородский.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ранее проинформировал президента России Владимира Путина о проведенной из-за угрозы возгорания эвакуации более ста детей из оздоровительного лагеря и интерната. Глава государства поручил губернатору сформулировать предложения по восстановлению жилья граждан, утраченного в результате природных пожаров.

В Челябинской области на данный момент площадь, пройденная огнем, составляет 14 тыс. га, площадь активного горения - 20 га. В пяти пунктах временного размещения находятся 179 человек, 128 из которых - дети. Огонь в пятницу распространился на населенные пункты Джабык и Запасное, сгорели 72 строения, в том числе 46 жилых домов. В большей степени пострадал населенный пункт Джабык, где огнем уничтожены 40 домов. Борьбу с огнем ведут более 630 человек, в тушении задействована авиация МЧС России - самолеты Ил-76, Бе-200 и вертолет Ми-8. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.