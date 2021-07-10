Дети, эвакуированные из челябинского лагеря в связи с пожарами, могут поехать в Анапу

ТАСС, 10 июля. Дети, которых 9 июля эвакуировали из детского лагеря "Родничок" в связи с природными пожарами в Челябинской области, поедут отдыхать, скорее всего, во всероссийский детский центр "Смена" в Анапе. Об этом сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

Организовать отдых детей на Черноморском побережье поручил президент РФ Владимир Путин после доклада губернатора региона Алексея Текслера по ситуации с пожарами.

"Дети, скорее всего, отправятся на отдых в Анапу, в лагерь "Смена", - говорится в сообщении.

Наиболее опасная ситуация складывается у поселка Акмулла (население около 100 человек). Там сосредоточены все силы и средства для локализации огня. Но угрозы его распространения на населенные пункты в настоящий момент нет. Региональные власти прорабатывают меры дополнительной поддержки людям, потерявшим жилье при пожаре. Самая главная задача, по словам губернатора, максимально быстро начать восстанавливать дома людей.

"Есть те, кто проживал на постоянной основе, есть дачники - поможем всем. Нужно индивидуально с каждой семьей общаться на тему восстановления и утраты имущества, подходить гибко. Мы договорились с МЧС, с рядом предприятий, что уже на следующей неделе начнем разбирать то, что сгорело, начнем зачищать площадки для того, чтобы можно было максимально быстро начинать строительство", - приводит пресс-служба слова Текслера.

В Челябинской области на данный момент площадь, пройденная огнем, составляет 14 тыс. га, площадь активного горения - 20 га. В пяти пунктах временного размещения находятся 179 человек, 128 из них - дети. Огонь в пятницу распространился на населенные пункты Джабык и Запасное, сгорели 72 строения, в том числе 46 жилых домов. В большей степени пострадал населенный пункт Джабык, где огнем уничтожены 40 домов. Борьбу с огнем ведут более 630 человек, в тушении задействована авиация МЧС России - самолеты Ил-76, Бе-200 и вертолет Ми-8. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.