Власти Нью-Йорка сообщили, что 70% жителей штата привились от коронавируса

Первая в США прививка от коронавируса была сделана 14 декабря 2020 года именно в Нью-Йорке. Вакцину, произведенную американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, получила медсестра, работающая в больнице в районе Куинс. Это дало начало активной кампании по вакцинации населения.

Налицо успех кампании по вакцинации населения, которого местным властям не удалось бы добиться без поддержки жителей. Однако эксперты отмечают, что, несмотря на оптимистичные прогнозы, о выработке в Нью-Йорке коллективного иммунитета говорить пока преждевременно. Руководству штата еще предстоит решить вопрос справедливости распределения вакцин. При этом, на фоне отмены ограничительных мер, ситуацию может усугубить появление новых, более опасных штаммов вируса.

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Власти Нью-Йорка в середине июня объявили о том, что 70% взрослого населения штата привились первым компонентом вакцины от коронавируса. К настоящему моменту привившихся насчитывается уже около 73%. Штат, в котором чуть более года назад от COVID-19 ежедневно умирали более 700 человек, вместе с находящимся в нем мегаполисом возвращается к привычной жизни.

В числе первых в очереди на прививку в Нью-Йорке, как и в целом по США, стояли врачи и медработники, вслед за ними вакцину получили сотрудники экстренных служб, а также предприятий, работа которых необходима для функционирования города, - магазинов, аптек, транспортной службы. Постепенно список имеющих право на вакцину расширялся, и теперь сделать прививку от коронавируса бесплатно в Нью-Йорке может кто угодно, при этом для этого порой не потребуется даже предварительная запись. Центры вакцинации действуют при больницах, в аптеках, на вокзалах, станциях метро и даже в оборудованных для этого шатрах, разбитых прямо на тротуарах.

Местные власти обещают привившимся поощрения в виде бесплатных билетов в зоопарк, ботанический сад, двухнедельного абонемента на пользование городскими велосипедами. Наиболее удачливым может выпасть возможность поучаствовать в лотерее с главным призом $5 млн.

"Мы больше не выживаем, мы наслаждаемся жизнью", - отметил в июне губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, устроив салют по случаю преодоления порога в 70% вакцинированных. В штате, где от последствий коронавируса умерли более 53 тыс. человек, отменен действовавший с марта 2020 года режим чрезвычайной ситуации. Заведения снимают ограничения на посещаемость, принимая без масок людей, подтвердивших наличие прививки, на Таймс-сквер и Пятой авеню - привычные для Нью-Йорка толпы туристов. На дороги вернулись заторы, а в кафе и магазины - очереди.

Прошлогодние предпосылки

Во многом фундамент для успешной кампании по вакцинации, набравшей обороты уже с наступлением текущего года, местные власти заложили еще в прошлом году, когда Нью-Йорк был одним из главных очагов распространения инфекции в США. Губернатор-демократ Куомо снискал по всей стране большую популярность, поскольку считалось, что он эффективно организовал в штате борьбу с распространением инфекции. Средства массовой информации отмечали его лидерские качества, и даже бывший президент страны, республиканец Дональд Трамп в положительных тонах отзывался о сотрудничестве со своим политическом оппонентом в эпоху пандемии. В некоторый момент СМИ начали муссировать слухи о том, что губернатор Нью-Йорка якобы может претендовать на президентское кресло, однако Куомо поспешил развеять эти домыслы.

Репутация губернатора была серьезно подпорчена в конце прошлого и начале этого года. Федеральные власти США заподозрили администрацию штата в сокрытии истинного числа жертв COVID-19 в домах престарелых прошлой весной и летом. Кроме того, несколько женщин обвинили Куомо в непристойном поведении.

Сплотить народ

Тем не менее еще до этих скандалов властям Нью-Йорка под руководством губернатора удалось обеспечить население достаточным запасом защитных средств, наладить поставки вакцин и сплотить народ. "Останьтесь дома, спасите жизни", - этот призыв высвечивался практически на всех электронных табло, которыми оборудованы местные автодороги. Общественные пространства пестрили напоминаниями о необходимости даже на улице носить маску и соблюдать социальную дистанцию. Главным лозунгом кампании по борьбе с пандемией стало здесь выражение New York Tough ("По-Нью-Йоркски жесткий"), которым Куомо давал понять, что инфекции не под силу сломить дух нью-йоркцев.

Жители штата явно прислушались к доводам властей, и для многих соблюдение ограничительных мер и вакцинация стали шансом проявить гражданскую позицию и коллективную ответственность. До сих пор, даже при отмененных ограничениях, на улицах мегаполиса, и тем более в помещениях, многие продолжают носить защитную маску. А некоторые для дополнительной защиты надевают поверх нее еще и тряпичную повязку.

Вдвойне убедительно призывы губернатора звучали в год всеобщих выборов, когда, по словам победившего на них нынешнего президента США Джо Байдена, партийные распри привели к невиданному разделению страны. Обещание "объединить и исцелить" США стало одним из ключевых в предвыборной программе демократа, заручившегося в Нью-Йорке поддержкой 60,9% избирателей. На фоне этого соблюдение всех норм и вакцинация стали своего рода политическим жестом некоторых представителей либерального большинства Нью-Йорка в адрес республиканцев - преимущественно консерваторов, которые с меньшей охотой выполняют предписания медицинских регуляторов.

Проявление неравенства

Эксперты предупреждают, что хотя данные о 70% вакцинированных в Нью-Йорке добавляют оптимизма, в действительности ситуация может обстоять не совсем так, как ее стремятся представить власти. Специалисты просят не забывать о том, что представленные данные отражают количество привившихся в том числе одним компонентом вакцины, тогда как для получения полной защиты от вируса медицинские регуляторы рекомендуют вводить обе дозы.

"Проблема заключается в том, что при составлении статистики следует учитывать лишь тех, кто прошел полную вакцинацию, а не тех, кто получил одну дозу", - цитирует портал Gothamist эксперта по вопросам здравоохранения, профессора Бруклинского колледжа Брюса Ли.

В то же время эпидемиолог в Университете Нью-Йорка Селин Гундер отмечает, что в распределении вакцин между жителями Нью-Йорка наблюдается явное неравенство. По ее словам, в некоторых кварталах Манхэттена статистика по вакцинации приближается к 100%, тогда как в отдаленных районах Нью-Йорка она может не превышать и 40%.

Кроме того, в представленной властями статистике не отражен тот факт, что полностью от коронавируса привились лишь 29% взрослого темнокожего населения Нью-Йорка, в то время как среди белого населения эти показатели составляют 45%, а у выходцев из стран Азии - 68%. Гундер подчеркивает и тот факт, что общую статистику по вакцинации населения без учета детей также подводить не совсем верно.

"Это усреднение в конечном счете маскирует географическое и демографическое неравенство", - констатирует она.

Коллективный иммунитет

Газета The New York Times в свою очередь обращает внимание на то, что в условиях появления новых штаммов вируса даже полной вакцинации 70% населения штата для появления коллективного иммунитета может быть недостаточно. Издание приводит мнение профессора по вопросам общественного здоровья в Университете Нью-Йорка Анны Берштейн, которая отмечает, что для этого может потребоваться привить до 85% жителей.

Всего в США, по информации Университета Джонса Хопкинса, выявлено более 33,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 606,9 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире. По сведениям Центров по контролю и профилактике заболеваний США, 55,3% населения штатов (свыше 183,5 млн человек) получили хотя бы одну дозу препарата от коронавируса. Примерно 47,8% (158,6 млн человек) прошли вакцинацию полностью.