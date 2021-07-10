В управлении президента по общественным проектам рассказали о цели платформы "Другое дело"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Платформа "Другое дело" помогает участникам проектов АНО "Россия - страна возможностей" заниматься полезной деятельностью и оставаться на связи друг с другом. Такое мнение высказал в субботу начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков в ходе Всероссийского студенческого выпускного.

"Наша цель - не только разово дать возможность проявить себя в разных направлениях любому человеку - неважно школьник это, студент или уже молодой профессионал. Мы нацелены на создание для них единого поля возможностей. И в рамках платформы "Другое дело" все участники проектов, которые за эти четыре года прошли через конкурсы АНО "Россия - страна возможностей", продолжают вовлекаться в самые разные созидательные и полезные активности и остаются друг с другом на связи", - сказал Новиков.

Он подчеркнул, что с окончанием вуза "обучение начинается по-настоящему, по-взрослому, так, чтобы добиться успеха в жизни". "Надеюсь, что с помощью платформы "Россия - страна возможностей", с помощью тех команд, которые они успели сформировать за время обучения в своих университетах, институтах, академиях, в нашей стране они смогут реализовать свои самые амбициозные проекты. А мы будем им в этом помогать", - добавил Новиков.

В свою очередь заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов призвал выпускников не останавливаться на достигнутом. "На платформе "Россия - страна возможностей" для вас есть еще множество проектов. Среди них и наш флагманский конкурс - "Лидеры России". Более того, вчера мы запустили трек "Развитие", он доступен для всех желающих. Можно пройти различные тесты по управленческим компетенциям и составить индивидуальный план развития, а также получить набор персональных рекомендаций", - уточнил он.

Платформа "Другое дело", которая начала работу в июне, позволяет любому пользователю участвовать в общественно полезной деятельности и получать за это различные поощрения.

Всероссийский выпускной для студентов вузов проходит в дистанционном формате из-за пандемии. В рамках мероприятия запланированы различные праздничные акции и конкурсы, онлайн-встречи выпускников с известными бизнесменами, учеными и политиками. Организаторами выпускного выступает Министерство науки и высшего образования РФ и АНО "Россия - страна возможностей".