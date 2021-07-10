Чайка сообщил, что Путин поддержал идею создания в Росгвардии казачьих подразделений

НАЛЬЧИК, 10 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею о создании в составе Росгвардии отдельных казачьих подразделений, заявил полпред главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

"Считаю, что казаки должны быть территориальным подразделением Росгвардии. Эту инициативу нашу поддержал по сути президент. Я написал ему бумагу соответствующую, и она, эта инициатива, была поддержана, на базе Росгвардии создавать подразделения", - сказал он в ходе выступления на Евразийском форуме казачьей молодежи "Казачье единство - 2021", который открылся в субботу в Кабардино-Балкарии.

Полпред президента в СКФО отметил, что казачьи подразделения могут находиться по месту их дислокации. "Мы так думаем, что это будут казачьи полки, батальоны, именно исключительно казачьи. Они будут находиться по месту дислокации, по месту жительства казаков, это наша мысль, идея. Как мы ее реализуем, сложно сказать, но мы будем стараться в такой плоскости ее реализовывать", - сказал Чайка.

При этом полпред отметил необходимость возрождения казачества, чему, по его словам, будет способствовать и Стратегия государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021-2030 годы.

Президент РФ Владимир Путин в 2020 году утвердил Стратегию государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021-2030 годы. В качестве приоритетов госполитики в отношении российского казачества были заявлены участие в мероприятиях, направленных на укрепление обороны и безопасности страны, а также на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных отношений, профилактику экстремизма, развитие связей с соотечественниками за рубежом. Кроме того, среди приоритетов были обозначены участие российского казачества в решении государственных задач по защите населения и территорий от ЧС, а также привлечение российских казаков к деятельности в области защиты окружающей среды.