В Шереметьево объяснили очереди на регистрацию необходимой проверкой ПЦР-тестов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Необходимая проверка наличия у пассажиров международных рейсов ПЦР-тестов, их срока действия и соответствия персональным данным стала причиной длинных очередей у стоек регистрации. Об этом сообщили ТАСС в субботу в дирекции по связям с общественностью международного аэропорта "Шереметьево".

Ранее в Telegram-канале Mash было опубликовано видео больших очередей и скоплений пассажиров у стоек регистрации.

"Регистрация пассажиров на международные рейсы обеспечивается согласно технологиям и с учетом проверки наличия у пассажира ПЦР-теста, его срока действия и соответствия персональным данным регистрируемого пассажира. Временные скопления пассажиров на стойках регистрации обусловлены возросшей нагрузкой на стойки регистрации в связи с увеличившимся временем на проверку требуемых документов в рамках исполнения противоэпидемических требований", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в целях урегулирования ситуации выделяются дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры для содействия пассажирам. Кроме того, в аэропорту организовано информирование пассажиров о предупреждении распространения коронавирусной инфекции: на мониторах и цифровых поверхностях в терминалах аэропорта, а также по средствам аудиоинформирования транслируется информация о необходимости соблюдения мер профилактики и прохождения вакцинации от COVID-19. В зонах выдачи багажа транслируется информация о необходимости прохождения тестирования на коронавирусную инфекцию для пассажиров, прибывших из-за границы.

"Международный аэропорт Шереметьево работает в стандартном режиме в условиях увеличенного количества рейсов на международных и внутрироссийских направлениях в летний период. В аэропорту реализуются все требуемые противоэпидемические меры для обеспечения безопасности здоровья пассажиров, гостей и сотрудников", - сообщили дирекции.

Там добавили, что все сотрудники аэропорта, задействованные в обслуживании пассажиров, обеспечены средствами индивидуальной защиты. В Шереметьево круглосуточно работают пункты для сдачи экспресс-тестирования на COVID-19 и пункты вакцинации. "Пассажирам рекомендуем использовать услугу онлайн регистрации, а также прибывать в аэропорт заблаговременно с учетом прохождения всех процедур, связанных с исполнением противоэпидемических требований", - заключили в дирекции.