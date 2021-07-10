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Беременность повышает риск заражения.
Беременность повышает риск заражения.
Беременность повышает риск заражения.
Беременность повышает риск заражения.
Беременность повышает риск заражения.
Пандемия COVID-19

Беременность повышает риск заражения. Главное о коронавирусе за 10 июля

© Михаил Терещенко/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 5 758 300 случаев заражения, из них новых — 25 082. За сутки умерли 752 человека (максимум с начала пандемии), за весь период — 142 253.
  • Продолжительные симптомы COVID-19, среди которых кашель, одышка, постоянная утомляемость, головокружение и бессонница, могут наблюдаться в течение шести месяцев после заражения.
  • Штраф в размере до 30 тыс. рублей может быть наложен с 1 августа на туристов в Краснодарском крае, которые нарушат действующие правила заселения и не пройдут вакцинацию от коронавируса в течение трех дней после приезда на отдых.
  • Ученые заявили, что беременность увеличивает риск заражения коронавирусом втрое. По данным исследования, у 80% заболевших беременных наблюдалось легкое и бессимптомное течение заболевания.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 423 828 случаев заражения, из них новых — 5 694 (данные Оперштаба Москвы).
  • В 14 павильонах "Здоровая Москва" появилась вакцина "Ковивак". Количество доз ограничено.
  • В Шереметьево объяснили очереди на регистрацию необходимой проверкой ПЦР-тестов.

Мир

  • Всего зафиксировано более 186,1 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Страны ЕС уже получили достаточное количество доз вакцины, чтобы привить 70% взрослого населения до конца июля, сообщила в субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
  • Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало внести миокардит и перикардит в список побочных эффектов двух вакцин — Comirnaty, разработанной совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, и Spikevax, разработанной американской компанией Moderna.
  • В Японии разрабатывают правила применения паспортов вакцинации для защиты от дискриминации.
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