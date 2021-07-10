Эксперт заявил о новой волне коронавируса в Чехии

ПРАГА, 10 июля. /ТАСС/. Чехия находится на пороге новой волны эпидемии коронавируса. Об этом сообщила в субботу газета "Молния" со ссылкой на ведущего эпидемиолога республики и бывшего министра здравоохранения страны Романа Прымулу.

Эпидемия коронавируса в республике вновь усиливается. Медики отмечают увеличение числа заразившихся. Возрастает количество инфицированных дельта-штаммом.

"Новый штамм ["дельта"] играет доминирующую роль [в текущей эпидемиологической остановке в Чехии]. Он распространяется очень интенсивно. Ограничения [социального характера в стране] были практически устранены [что способствует переносу вируса]", - цитирует газета ведущего эпидемиолога республики.

В Чехии с населением около 10,7 млн граждан за время пандемии общее число инфицированных коронавирусом составило 1 669 182, из них вылечились 1 636 783, умер 30 331 житель. 27 декабря прошлого года в республике началась вакцинация от коронавируса. Полный цикл вакцинации прошли 3 708 711 жителей. В страну поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской компании AstraZeneca.