Конференцию по геномике в "Сириусе" решили сделать ежегодной

СИРИУС /Федеральная территория/, 10 июля. /ТАСС/. Конференция "Диалоги о геномике: лучшие практики лабораторий России и Европы" будет ежегодно проводиться в Парке науки и искусства "Сириус". Об этом в субботу рассказала ТАСС директор организовавшего конференцию российско-австрийского форума гражданских обществ "Сочинский диалог" Мария Матвеева.

"Конференцию планируется сделать ежегодной. Вчера были достигнуты соответствующие договоренности. Мероприятие будет проходить здесь, в "Сириусе", - сказала она.

Директор "Сочинского диалога" высоко оценила проходящую конференцию по геномике, констатировав, что в рамках форума удалось совместить различные форматы - панельные дискуссии с видными учеными и высокопоставленными представителями государственных структур, доклады ученых о своих лабораториях, в которых они поделились с коллегами собственными историями успеха, и лекции для финалистов конкурса "Молодые вызовы". Она обратила внимание на то, что, несмотря трудности, связанные с ограничениями из-за пандемии, некоторые иностранные ученые все-таки смогли принять в нем участие в очном формате.

"Приехали коллеги наших российских ученых из Германии, из Австрии. Из Австрии приехал, например, руководитель отдела животноводства Венского университета природных ресурсов Иоганн Зёлькнер, коллега директора Всероссийского НИИ животноводства имени Л. К. Эрнста Наталии Зиновьевой, с которым они делают совместные исследования. Я считаю, что это именно настоящее гуманитарное сотрудничество, о котором сейчас много говорят, - отметила собеседница агентства. - "Сочинский диалог" выступает тут площадкой для встречи ученых из разных стран, где они могут обменяться опытом, пообщаться в неформальной обстановке - это настоящий нетворкинг. По сути, наша основная задумка, основная цель заключается в том, чтобы стать площадкой, где представители экспертного сообщества из разных стран и сфер будут иметь возможность прямого диалога".