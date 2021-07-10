В Гидрометцентре сообщили, что температура воздуха в Москве приблизилась к рекордной

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Воздух в Москве прогрелся до 33,2 градуса тепла в субботу. До установления нового рекорда по теплу не хватило всего лишь 0,2 градуса, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сегодня максимальная температура в Москве составила 33,2 градуса и всего на 0,2 градуса не дотянула до рекордного значения, которое было в 1996 году", - рассказал он.

По словам Вильфанда, таким образом, 10 июля 2021 года в Москве стало вторым в списке самых жарких дней за всю историю метеонаблюдений.

"Это характеристика, насколько жаркая погода установилась в столице", - заключил метеоролог.